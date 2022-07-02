Hong Kong’da fırtınaya yakalanan gemi ortadan ikiye ayrıldı

Hong Kong açıklarında, içinde 30 yolcunun ve 20’den fazla mürettabatın bulunduğu bir mühendislik gemisinin, Chaba tropik fırtınası sırasında ikiye bölündükten sonra battığı ve onlarca kişinin kaybolduğu aktarıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi, üç mürettebatın kurtarıldığını ve diğer mürettabat için arama ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi. Yetkililer, sert hava koşullarının kurtarma çabalarını engellediğini dile getirdi.

Yetkililerin aktardığına göre, gemide bulunan bazı kişiler kendi imkanlarıyla gemiyi terk etmeyi başardı.

Hong Kong’ta Chaba Fırtınası’nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirildi. Birçok iş yeri de kapandı. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Çin’in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang yakınlarında karaya ulaşmasını bekliyor.

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