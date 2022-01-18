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Yaramazlara biraz batar!

Hong Kong’da 11’inin pozitif çıkması üzerine 2 bin hamster öldürülecek

Bir grup yeni Covid-19 vakalarının kaynağı olarak bir pet shop’un gösterilmesinin ardından Hong Kong’da 2 bin hamster’ın öldürülmesi talimatı verildi; hayvan sahipleri hayvanlarını öpmemesi konusunda uyarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Delta varyantı kaynaklı vakaların bir pet shop çalışanıyla ilişkilendirilmesinin ardından yüzlerce hayvana test yapıldı, 11 hamster pozitif çıktı.


Bunun üzerine Covid-19’a sıfır tolerans yaklaşımı uygulayan Çin yönetimindeki Hong Kong’da evcil kemirgenlerle ilgili sert önlemlere gidildi.

Bölgenin sağlık bakanı Sophia Chan evcil hayvanlardan insana Covid-19 geçtiğine dair delil olmadığını vurgulamakla birlikte tedbirli davranıldığını belirtti.

Tarım, Balıkçılık ve Koruma Bakanlığı yetkilisi Leung Siu-fai Leung, hayvan sahiplerini hijyen kurallarına dikkat etmesi konusunda uyararak, “Hayvanları elledikten sonra ellerinizi yıkayın ve öpmekten kaçının” dedi.

Leung, 34 pet shop’tan yaklaşık 2 bin hamster’ın ‘insani bir şekilde‘ öldürüleceğini savunarak, 22 Aralık 2021 tarihinden önce hamster alanların öldürülmek üzere hayvanları yetkililere teslim etmesi ve sokağa bırakmaması gerektiğini belirtti.

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