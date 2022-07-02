RTÜK’ün klibi için talimat verdiği Mabel Matiz: Aşkın bütün hallerine inatla devam

Yeni şarkısının klibi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kanallara yayınlamam talimatı verdiği söylenen Mabel Matiz: Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam…

Görsel: Youtube

Matiz, yeni şarkısı ‘Karakol’u 30 Haziran’ı 1 Temmuz’a bağlayan gece yayınlamıştı. Bir aşk hikayesine odaklanan şarkının klibinde Matiz ve bir erkeğin ilişkisi farklı sinematografik kurgularla anlatılıyor.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kurumun talimatını Twitter hesabından şu sözlerle duyurmuştu: “RTÜK, Mabel Matiz’in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak ‘yayınlamamalarını’ yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi. Çıkıp yekten ‘Yasakladık’ diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler. Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar…”

Matiz daha önce birçok kez LGBTİ+ haklarına açıkça desteği nedeniyle muhafazakarlar tarafından hedef gösterilmişti.

Müzisyen Twitter hesabından ‘Ağlıyorum ama sevinçten’ başlığıyla yayınladığı açıklamada “Karakol’u böyle güzel böyle içten sarıp kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Anlatacak daha çok hikayemiz” var diyen Matiz sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda, müziğimde yer buldu; bundan sonra da bulmaya devam edecek. Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam. Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır.”

Matiz, Aysel Gürel’in dizeleriyle kısa açıklamasını sonlandırdı: “Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim.”