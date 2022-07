‘Sex and the City’nin devam dizisinde gözü Samantha’yı arayanlara: Kim Catrall Netflix’le dönüyor

TV efsanelerinden ‘Sex and the City’nin devam dizisinde yer almaması hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Kim Catrall, kozmetik patroniçesini canlandıracağı diziyle dönüyor.

Fotoğraf: Warner Bros.

Sex and the City‘ hayranlarının merakla beklediği, 2021’de yayınlanan devam dizisi ‘And Just Like That‘in kadrosunda yer almaması Catrall’ın bir diğer başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker ile arasının bozuk olduğu dedikodularını yeniden gündeme getirmişti.

Netflix Catrall’ın ‘Glamorous‘ isimli dizisinde rol alacağını duyurdu. Catrall dizide bir makyaj ve kozmetik imparatorluğunun başındaki Madolyn Addison karakterini canlandıracak.

Addison ‘süper modelliğin altın çağından kalma’ bir model olarak kendi adıyla prestijli bir güzellik markası kurarak sektörde sağlam bir yer edinir.

Dizide Catrall’a Miss Benny adıyla tanınan şarkıcı, oyuncu ve Youtuber Ben J. Pierce eşlik edecek. Pierce’nin oynadığı Marco Mejia karakteri, makyaj ürünleri satan queer elemandan Addison’ın şirketinde yüksek bir mevkiye uzanan bir yolculuğa çıkacak.

Jordon Nardino’nun senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosunda Zane Phillips, Jade Payton, Michael Hsu Rosen, Ayesha Harris ve Graham Parkhurst var.