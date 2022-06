Sarah Jessica Parker eski rol arkadaşı hakkında konuştu: Ne kavgası

Sarah Jessica Parker, ‘Sex and the City’deki eski rol arkadaşı Kim Cattrall hakkında ilk kez birkaç cümlenin ötesine geçerek konuştu.

Fotoğraf: Warner Bros.

İklinin arasında yıllardır bir anlaşmazlık olduğu söyleniyor. Altı sezon süren dizinin ardından iki sinema filmiyle devam eden ‘Sex and the City’ efsanesi geçen yıl ‘And Just Like That’ dizisiyle sürmüştü.

Ancak dizide Samantha karakterini canlandıran Cattrall devam dizisinde yer almamıştı.

Oyuncuların arasındaki tartışma daha çok Catrall’ın açıklamalarıyla tek taraflı olarak sürmüştü.

Dizide çok yakın iki arkadaşı canlandıran oyuncuların arası ilk olarak üçüncü bir ‘Sex and the City’ filminin Cattrall’ın makul olmayan talepleri nedeniyle iptal edildiği söylentileri sonrası bozulmuştu. 2017’de Cattrall iddiaları reddederek Parker’ı eleştirmişti. “Sarah kesinlikle çok daha nazik davranabilirdi. Sorunu ne bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Hollywood Reporter’ın podcast’ine konuşan Parker, Cattrall’ın devam dizisinin senaryosunda yer verilmemesinin nedenin isteklerine saygı duymak olduğunu öne sürdü: “Ona dizinin parçası olmayı teklif etmedik çünkü bunu istemediğini açıkça belli etti. Ona sormak aklımıza bile gelmedi. Bu onu dışlamak anlamına gelmez. Birileri bir şey söylediğinde onları dinlemelisiniz. Açıkça olmak istemediği bir yer olduğunu ya da birlikte oynamak istemediği bir kişi olduğunu söylediğine yapmanız gereken ‘tamam seni anladım‘ demektir.”

2018’de kardeşini kaybeden Cattrall, Parker’ın başsağlığı dileğini kabul etmediğini söylemesine rağmen Parker’a göre aralarında bir düşmanlık yok: “İnsanların sürekli bir ‘kız kavgası’nda söz ettiklerini görmek çok acı. Kavga, kavga, kavga… Hayatım boyunca birlikte çalıştığım biri hakkında kavgada kullanılacak bir laf çıkmadı. Devam eden bir kavga, tartışma yok. Benim tarafımdan başlatılan bir konuşma, suçlama yok. Konuşan bir kişi var sadece ve ben ona konuşmamasını söylemeyeceğim.”