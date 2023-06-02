Akşam Postası / 2 Haziran 2023

Bugün yemin töreni var, milletvekili Can Atalay hala hapiste

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen hapiste tutulan avukat Can Atalay’ın bugün Meclis’te yemin töreni yapılacak olmasına rağmen serbest bırakılmamasına tepkiler yükseliyor.

Bloomberg: Mehmet Şimşek ‘tam yetki’yle kabineye giriyor

Bloomberg ajansına göre Mehmet Şimşek ‘tam yetkili Hazine ve Maliye bakanı’ olarak kabineye girecek. Şimşek’in Merkez Bankası konusunda da ‘güvence’ aldığı öne sürülmüştü.

Yabancı yatırımcı, ekonomide ‘geri dönüş’ bekliyor

Societe Generale stratejisti Marek Drimal, Türkiye’yle ilgili olarak yabancı yatırımcının ekonomide ortodoks politikaya dönüş beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Son beş ayda en çok satan otomobil markaları

Mayısta otomobil ve hafif ticari araç pazarı 111 bin 356’lık rekor satışla bir önceki yıla göre yüzde 70,9 büyürken, son beş ayda en çok satılan markalar da belli oldu.

Yatırım aracına dönüşen otomotivde satış rekorları sürüyor

Otomotiv satışlarında rekor serisi devam etti. Mayısta otomobil ve hafif ticari araç pazarı 111 bin 356’lık rekor satışla bir önceki yıla göre yüzde 70,9 büyüdü. Nisanda da rekor satış kaydedilmişti.

5G için ‘biraz daha sabredilecek’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G için yeşil ışığın henüz yakılmadığını kaydetti: “2023 sonu ve 2024 başı için herhangi bir işaret şu anda yok.”

Almanya ‘fırsat kartı’ dağıtacak: 200 meslekte eleman açığı

Almanya’da 200 meslek dalından kalifiye işgücü açığı var. Hükümet, bu açığı kapatmak için ‘fırsat kartı’ projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre kirada yüzde 25 artış sınırı uygulamasının süresi uzatılacak.

İddia: Habertürk ‘siyaseti bırakabilir’

Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazılarını durduran Habertürk’te yeni bir dönemin başlayabileceğini öne sürdü. İddiaya göre Habertürk sitesinde köşe yazıları siyaset dışı olacak, kanaldaysa siyasi tartışma programlarına son verilebilir.

Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu

AKP’den Ankara milletvekili seçilen Osman Gökçek, Meclis’te yemini yanlış okuyunca tekrarlamak zorunda kaldı.

Merve Dizdar eleştirilere yanıt verdi: Konuşmamda her şey çok net

Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali’ndeki ödül konuşmasından dolayı kendisini eleştirenlere “Konuşmamdaki her şey çok net. Ülkemi nasıl kötülemiş olabilirim anlamadım ki” diyerek yanıt verdi.

Borsa İstanbul’da ‘Şimşek’ yükselişi

Borsa İstanbul’da haftanın son iş gününde Mehmet Şimşek haberlerinin de etkisiyle yüzde 3 yükselişle 5 bin sınırını aştı.