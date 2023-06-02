Bugün yemin töreni var, milletvekili Can Atalay hala hapiste

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen hapiste tutulan avukat Can Atalay’ın bugün Meclis’te yemin töreni yapılacak olmasına rağmen serbest bırakılmamasına tepkiler yükseliyor.
TİP, 14 Mayıs’taki milletvekili seçimlerinde en yüksek oy oranına Hatay’da ulaştı. Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilerek 25 Nisan 2022’de tutuklanan avukat Can Atalay, TİP’ten milletvekili seçildi. Milletvekili mazbatasını da alan Atalay’ın tahliye edilmesi için Yargıtay’a başvuruldu ama hala cezaevinde tutuluyor.
Bugün Meclis’te milletvekilleri yemin edecekken Atalay’ın hala hapiste tutulmasına tepkiler yükseliyor. TİP’in açıklamasında, “Hatay milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM’de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor” denirken, sosyal medyada ‘Can Atalay’a özgürlük’ etiketiyle de çok sayıda paylaşım yapıldı.
Bunlardan bazıları şöyle: