Bugün yemin töreni var, milletvekili Can Atalay hala hapiste

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen hapiste tutulan avukat Can Atalay’ın bugün Meclis’te yemin töreni yapılacak olmasına rağmen serbest bırakılmamasına tepkiler yükseliyor.

Can Atalay, milletvekili seçilse de bugün yemin edemeyecek. (Twitter)

TİP, 14 Mayıs’taki milletvekili seçimlerinde en yüksek oy oranına Hatay’da ulaştı. Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilerek 25 Nisan 2022’de tutuklanan avukat Can Atalay, TİP’ten milletvekili seçildi. Milletvekili mazbatasını da alan Atalay’ın tahliye edilmesi için Yargıtay’a başvuruldu ama hala cezaevinde tutuluyor.

Bugün Meclis’te milletvekilleri yemin edecekken Atalay’ın hala hapiste tutulmasına tepkiler yükseliyor. TİP’in açıklamasında, “Hatay milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM’de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor” denirken, sosyal medyada ‘Can Atalay’a özgürlük’ etiketiyle de çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bunlardan bazıları şöyle:

Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bugün TBMM'de yemin töreni olmasına rağmen hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor.



Derhal #CanAtalayaÖzgürlük! pic.twitter.com/WSTVKgEV1R — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) June 2, 2023

Gezi Davası baştan sona hukuksuzdu, hukuksuz olmaya da devam ediyor.

Bugün mecliste 599 vekil yemin edecek.

Hatay Vekili Can Atalay hala Silivri’de Yargıtayın kararını, Hatay'da vekilini bekliyor.



Artık bu hukuksuz sona ermeli,

acil tahliyesini bekliyoruz!#CanAtalayaÖzgürlük pic.twitter.com/8Uw60B3EZB — #GeziyiSavunuyoruz (@gezisavunmasi) June 2, 2023

Bugün mecliste yemin töreni var. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay derhal tahliye edilmelidir!#CanAtalayaÖzgürlük pic.twitter.com/faOpmfZoEc — Musa Piroğlu (@musaproglu) June 2, 2023

Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesi nedeniyle yemin törenine katılamaması milletin iradesine saygısızlıktır.



Anayasa'nın 83. maddesi gereğince, Sn. Atalay’ın tutukluluk haline derhal son verilmeli ve milletvekilliği görevini serbestçe ifa etmesi sağlanmalıdır. pic.twitter.com/3dDZlNebDN — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) June 2, 2023

"Katillerle uğraşacaksın, burda kimseyi ezdirmem! Katilleri korumayacaksın, bu insanları koruyacaksın!"



Bir bir yıkarız adaletin önündeki engelleri!#CanAtalayaÖzgürlük pic.twitter.com/GP2lZw5bZf — Mervenur Yılmaz (@MervenurYilmaz_) June 2, 2023

Hatay Milletvekili seçilen öğrencim Av. Can Atalay seçimlerin üzerinden 19 gün geçmesine rağmen hala tahliye edilmedi. Bugün yemin törenine katılamıyor. Can Atalay’ın tahliyesi hukuki zorunluluktur.#CanAtalayaÖzgürlük pic.twitter.com/c9e6F1rtwS — İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) June 2, 2023

Bugün herkesi #CanAtalayaÖzgürlük demeye, halkın iradesini sahiplenmeye, onun şahsında Gezi tutsaklarına ses olmaya çağırıyorum. #CanAtalayaÖzgürlük https://t.co/HQKpl96oJc — Timur Soykan (@timursoykan) June 2, 2023

Can çıkacak ve hep beraber Soma’nın,Aladağ’ın,Çorlu’nun,Amasra’nın faillerinin peşinde olacağız.

Can çıkacak,enkaza dönen Hatay’ın, yaşamını yitiren yurttaşların ve tüm depremzedelerin hesabını soracağız.#HizbullahMeclisteCanAtalayHapiste#CanAtalayaÖzgürlük#TİPSeninMeclisSenin pic.twitter.com/y8UR4spxnm — Özgür Urfa (@OzgurUrfa) June 2, 2023