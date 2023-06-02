5G için ‘biraz daha sabredilecek’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G için yeşil ışığın henüz yakılmadığını kaydetti: “2023 sonu ve 2024 başı için herhangi bir işaret şu anda yok.”

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5G teknolojisi verileri şu an kullanımda olan 4G teknolojisine göre bin kat daha hızlı aktarabiliyor. 5G teknolojisi kendi kendini kullanan şoförsüz arabalar, akıllı şehirler ve fabrikaları birbirine bağlamak için gelecekte kullanılacak teknolojilerde anahtar olarak görülüyor. Bu teknoloji yalnızca bir mobil bağlantı teknolojisi olmaktan öte yeni bir sanayi devrimi olarak görülüyor. Bu sanayi devriminden geri kalmak istemeyen ülkeler, 2018’den beri 5G bağlantısına geçmeye başladı.

2015’te 4G ihalesi için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ihaleye ‘kırmızı kart’ çıkmıştı. Erdoğan, ilginç bir hesapla “Buraya gelirken kısa bir brifing aldım. Gündemde 4G ihalesi var. Ama dünya 5G’yi konuşuyor. 4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. O zaman 3G’de iki yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner” demişti.

Ama bu sözlerle 4G mobil iletişim teknolojisine dokuz yıl geç kalan Türkiye, benzer bir yaklaşım nedeniyle 5G’ye de geç kalıyor.

Ekonomi gazetesinden Mehmet Kaya’nın aktardığına göre martta teşvik belgesi alan yatırımlar içinde, Türk Telekom’un mobil hizmet şirketi TT Mobil’in 7 milyar 102 milyon TL tutarında, 128 bin 188 adet baz istasyonu için yatırım teşvik belgesi alması sektörde heyecan yarattı.

Sektör bileşenleri Ekonomi’ye bu yatırımın hedefinin 4,5G’deki kalite artırımı ve 5G’yi hedeflediği ve 5G ihalesini akla getirdiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ysa 5G için yeşil ışığın henüz yakılmadığını belirtti.

Üst düzey bir bakanlık yetkilisi “5G’ye ilişkin her oyuncunun kendi gündemi var ve o gündemine göre açıklamalar yapılıyor. Ancak 2023 sonu ve 2024 başı için herhangi bir işaret şu anda yok” dedi.

Gecikmenin maliyeti artıyor

Dünya çapındaki bu yaygınlaşmayla birlikte Türkiye’nin bu teknolojiye gecikmesinin maliyeti de artıyor. Vodafone’un Deloitte işbirliğiyle 2022 Haziran’da hazırladığı rapora göre 5G’de bir yıllık gecikmenin maliyeti 120 milyar TL.

Diğer yandan altyapı şirketleri arasında da görüş ayrılığı var. Daha önce 2018’de ortak altyapı şirketi kurulmak istenmiş ama bu girişim başarılı olmamıştı.

5G ihalesinin 2023’te yapılacağının açıklanmasının ardındansa tartışmalar artmıştı.