Mustafa Sarıgül: Can Atalay burada olmalıydı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Halkın oylarıyla milletvekili seçilen Can Atalay, bugün burada olmalıydı” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulundu. Ancak buna rağmen milletvekili Atalay, henüz serbest bırakılmış değil.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Meclis’te düzenlediği ilk basın toplantısında Can Atalay’ın hapiste olmasına tepki gösterdi.

ANKA’ya göre Sarıgül şunları söyledi: ”Milletin temsilcileri olarak bize düşen görev, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarını sonuna kadar korumaktır. Bu itibarı korumak için yürütme ve yargının, yasamanın emrine girmesini göz ardı edemeyiz. Buna kesinlikle izin vermeyiz. Milletvekilleri mazbatasını alan Sayın Can Atalay’ın hala hapiste tutuluyor olması gerçekten demokrasi adına kabul edilemez. Milli iradeyi ve demokrasiyi savunmak hepimizin görevi ise seçilmiş bir milletvekilinin şu anda hapishanede değil, parlamentoda olması gerekir.”