Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu

AKP’den Ankara milletvekili seçilen Osman Gökçek, Meclis’te yemini yanlış okuyunca tekrarlamak zorunda kaldı.
Osman Gökçek, Ankara belediye başkanıyken görevinden el çektirilen AKP’li Melih Gökçek’in oğlu.
14 Mayıs’taki genel seçimler sonrası milletvekilliği kesinleşenler bugün Meclis’te yemin ediyor. TİP’ten Meclis’e giren Can Atalay bugün yemin törenine katılamadı.
Yemin töreni illere göre ilerlerken sıra Osman Gökçek’e geldi. Gökçek yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi. Meclis’te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uyarısıyla Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.
Gökçek’in yemini yanlış okuması sosyal medyada da gündem oldu. Konu hakkındaki paylaşımların bazıları şöyle: