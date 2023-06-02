Mehmet Şimşek’in şartları kabul edilmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la iki kez görüşen eski bakan Mehmet Şimşek’in taleplerinin kabul edildiğini bildirdi. Selvi’ye göre Şimşek, ekonomi yönetiminin başına geçmeyi kabul etti.

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İktidarın ekonomi politikaları kur, enflasyon ve cari açık gibi göstergelerde rekor getirmişti. Buna siyasi belirsizlik de eklenince yabancı yatırımcı ülkeyi terk etmişti.

Uzmanların çağrılarına karşın Erdoğan, faizleri düşürmekte ısrarcı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Seçimleri kazanan Erdoğan, balkon konuşmasında ”Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” demişti.

Yeni kabine için gözlerin çevrildiği Erdoğan dört gün önce Mehmet Şimşek’le görüşmüştü.

Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın dün Şimşek’le iki kez daha görüştüğünü bildirdi.

Selvi, Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda Erdoğan’dan güvence aldığını belirterek ‘ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti’ diye yazdı.