Kirada yüzde 25 artış sınırı devam edecek

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre kirada yüzde 25 artış sınırı uygulamasının süresi uzatılacak.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Konut kiralarında da katlarca artmıştı. İktidarsa bu durumun önünü, kiralara yüzde 25 sınırı getirerek kesmeye çalışmıştı.

Ancak kiralardaki artış devam ediyor.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırı uygulaması uzatılacak. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis veya para cezası uygulanacak.

Habere göre ayrıca yeni dönemde büyükşehirlerde yaşayan memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilmesi için de hazırlık yapılıyor.

Yüzde 25 kira artış sınırı, ilanların geri çekilmesine ve yeni kiraya çıkan evlerin de fiyatlarının uçmasına neden olmuştu. Uzmanlar bu çözümün piyasayı olumsuz etkilediğini düşünüyor.