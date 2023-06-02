Bloomberg: Mehmet Şimşek ‘tam yetki’yle kabineye giriyor

Bloomberg ajansına göre Mehmet Şimşek ‘tam yetkili Hazine ve Maliye bakanı’ olarak kabineye girecek. Şimşek’in Merkez Bankası konusunda da ‘güvence’ aldığı öne sürülmüştü.

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İktidarın ekonomi politikaları kur, enflasyon ve cari açık gibi göstergelerde rekor getirmişti. Buna siyasi belirsizlik de eklenince yabancı yatırımcı ülkeyi terk etmişti.

Uzmanların uyarılarına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizleri düşürmekte ısrarcı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Seçimleri kazanan Erdoğan, balkon konuşmasında ”Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” demişti.

Yeni kabine için gözlerin çevrildiği Erdoğan dört gün önce Mehmet Şimşek’le görüşmüştü. İktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın dün Şimşek’le iki kez daha görüşerek faiz ve Merkez Bankası konusunda ‘güvence’ aldığını bildirmişti.

Bloomberg’ten Fırat Kozok’un haberine göre, Mehmet Şimşek’le ilgili karar, Erdoğan’la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde netleşti. Şimşek’in ‘tam yetkili Hazine ve Maliye bakanı’ olarak kabineye girmesi bekleniyor.