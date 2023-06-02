Merve Dizdar eleştirilere yanıt verdi: Konuşmamda her şey çok net

Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali’ndeki ödül konuşmasından dolayı kendisini eleştirenlere “Konuşmamdaki her şey çok net. Ülkemi nasıl kötülemiş olabilirim anlamadım ki” diyerek yanıt verdi.

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Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti.

Dizdar’ın ödül konuşması iktidar kanadının tepkisini çekmiş, konuşmanın ‘Batı’ya karşı Türkiye’yi kötülediği’ iddia edilerek oyuncu hedef haline getirilmişti.

Oksijen’e konuşan Dizdar eleştirilere yanıt verdi.

“Hiç öyle bir derdim ve niyetim yok” diyen Dizdar, konuşmasını nasıl yaptığını şöyle anlattı:

“Çok üzücü. Neden biliyor musunuz? Hiç öyle bir niyetim yok, hiç öyle bir derdim yok. Konuşmamdaki her şey çok net. Beni anlamamış olmalarına çok üzüldüm çünkü o kızdıkları kişi değilim ben. Ülkeme böyle bir ödülle geldiğim için gurur duyuyorum.

Türkiye’de bu ödüle layık görülen ilk kadın oyuncu benim. Bunun gururunu yaşıyorken, bu ödülü tıpkı Nuray gibi mücadele eden tüm kadınlarımıza armağan etmek istedim.

Mücadele tek mi? Her kadın bambaşka bir mücadele içinde değil mi? Hepsi için çok güzel, hak ettikleri kadar güzel bir hayat diledim. Kimseye kötü bir şey demedim. Tam tersine çok içten iyi dilekler diledim. Tüm kadınlarımıza. Bu kadar mutluyken kalkıp ülkemi nasıl kötülemiş olabilirim? Anlamadım ki.

Bence bu yorumları yapanlar filmi izleyip canlandırdığım karakter olan Nuray’ın hikayesine tanıklık edince ne demek istediğimi anlayacak.”