AKP’li Ayvalı, Merve Dizdar’ın ödül konuşmasına öfkelendi, PKK’ya bağladı

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, Cannes Film Festivali’nde ödül alan Merve Dizdar’ın konuşmasına öfkelendi.

Emre Cemil Ayvalı. (YouTube)



Dizdar, Kuru Otlar Üstüne’deki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etti.

Söz konusu konuşmayı alıntılayan AKP’li Ayvalı, Dizdar’ı ‘ezik’ olmakla suçladı ve konuyu PKK’ya bağladı:

“Batı’nın Ezik Kölelerinden biri daha. Aldığı ödülü oyunculuğuna değil, iki büklüm sunduğu sadakatine ve ülkesini onların diliyle aşağılamasına borçlu… Eline tutuşturulan kağıdı titreyerek okuyacak kadar ezik, kendi ülkesini kölesi olduğu zihniyete peşkeş çekecek kadar kompleksli… Fransa’da saraylarda ağırlanan PKK’lılardan farkı sektöründen ibaret. Merve Dizdar budur.”