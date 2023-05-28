Merve Dizdar Cannes’dan döndü, ‘hızlıca’ oyunu kullandı

76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Merve Dizdar, uçaktan inip oy kulanmaya gitti.

Fotoğraf: Twitter

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle Cannes’da ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Dizdar, ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy kullanmaya yetişip yetişemeyeceği merak edilen Dizdar, havalimanından direkt oy kullanacağı okula gideceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dizdar, Türkiye’ye böyle bir ödülle döndüğü için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek duygularını şöyle ifade etti:

“Herkes çok mutlu oldu bu benim için çok daha önemli. Onlar çok daha mutlu olduğu için ben daha mutlu oluyorum. İnsanın ülkesine böyle bir ödülle gelmesi çok büyük bir gurur. İlk defa böyle çok önemli şeyler hissediyorum.”

Dizdar, ödülü kazandığını duyduğu an yaşadığı şaşkınlığı ise şöyle anlatıyor:

“Nuri Bilge Ceylan zaten çok büyük bir yönetmen. Çok önemli oyuncular vardı orada. O yüzden tek bir duygu değil, birkaç duyguyu yaşadığım için çok şaşırdım. Ama sonra kendime geldim. Çok iyi yorumlar aldım. Yoldan geldim çok yorgunum o yüzden odaklanamıyorum. Şu an oyumu kullanmaya gidiyorum. Şimdi hemen hızlıca oyumu kullanacağım.”

Alkışlarla karşılandı

Havaalanından ayrılan Dizdar oyunu kullanmak üzere gittiği Kadıköy Lisesi’nde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.