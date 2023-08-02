Akşam Postası / 2 Ağustos 2023

Muhalefet, Meclis’i Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, TBMM Genel Kurulu’nu 8 Ağustos’ta Akbelen için olağanüstü toplanmaya çağırdı.

Tanju Özcan: Değişim isteyenler adına ihraç edildim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Partinin grup başkanı, grup başkanvekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediliyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum” dedi.

52 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 52 ilin emniyet müdürü değişti.

Hatay’da zeytinlik ve ormanlık alanda yangın

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor.

Prof. Aslanoğlu: Enflasyona endeksli süper bono gelebilir

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, tasarruf sahibine enflasyon üzerinde getiri sağlayacak bir enstrüman sunulmasını beklediğini söyledi.

Çocukların karıştığı olay sayısı yüzde 20 arttı

Türkiye’de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 601 bin 754 oldu.

Otomobilde satış rekoru temmuzda da devam etti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre temmuzda otomotiv pazarında satışlar 112 bin 459 adet oldu. Böylece satışlarda aylık rekor serisi devam etti.

‘Togg’ polemiği: Altaylı, Varank’ın seviyesini ‘inemeyeceği kadar aşağıda’ gördü

Eski sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank, gazeteci Fatih Altaylı’nın Togg’u övmesine yüklendi. Altaylı da “Seviyen benim inemeyeceğim kadar aşağıda” dedi.

Yeni sezonda görev alacak hakem ve gözlemciler açıklandı

Futbolda 2023-2024 sezonunda görev alacak hakem ve gözlemciler belli oldu.

Tesla’nın 280 bin yeni aracına soruşturma

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları nedeniyle 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y araç hakkında soruşturma başlattı.