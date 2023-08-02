Otomobilde satış rekoru temmuzda da devam etti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre temmuzda otomotiv pazarında satışlar 112 bin 459 adet oldu. Böylece satışlarda aylık rekor serisi devam etti.

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oluyor. Buna rağmen birikimini enflasyondan korumak isteyenler, düşük faiz getirisi ortamında otomobili yatırım aracına dönüştürdü.

ODMD verilerine göre temmuzda hafif ticari ve otomobil satışları 112 bin 459 oldu.

Böylelikle ocak-temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 63,1 büyümeyle 668 bin 828 adede ulaştı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, verilerle ilgili “Bu sonuçla hem tüm zamanların en iyi temmuzu hem de bu yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı” dedi.