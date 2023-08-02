‘Atatürk’ dizisi film olarak televizyon ve sinemalarda gösterilecek

Yayınlanmayacağı iddiasıyla tartışma yaratan Disney Plus yapımı ‘Atatürk’ dizisi, FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacak.

Dizinin, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin çağrısı üzerine yayınlamayacağı iddiası tepkilere neden olmuş ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlatmıştı.

The Walt Disney Company’den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak.

Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu yapımda, Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.

İlk tanıtımıyla büyük ilgi uyandıran Lanistar Media imzalı yapımda, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele’ye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.