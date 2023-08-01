RTÜK’ten Disney Plus’a ‘Atatürk’ gerekçesiyle inceleme

Son derece özgün bir laf ediyormuşçasına ‘İdam isterük’ diyen güruhun etkisiyle idam cezası yeniden gündem olursa ve diyelim -anayasa değişikliği yoluyla- halkoylamasına sunulur da kabul edilirse, bu durum halkın doğru bir karar verdiği değil; üzerine pek düşünmediği bir konuda yanlış yönlendirilerek ve maruz kaldığı propagandanın etkisinde ‘yanlış’ bir karar verdiği anlamına gelir.