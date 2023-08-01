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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten Disney Plus’a ‘Atatürk’ gerekçesiyle inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Disney Plus’ın Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin çağrısı üzerine ‘Atatürk’ dizisini yayınlamayacağı iddiası üzerine inceleme başlattı.

Fotoğraf: Disney

Dijital yayın platformu Disney Plus’ın ‘Atatürk’ dizisini yayınlamayacağı iddia edildi.


İddiaların ardından Twitter hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin’in ilgili paylaşımı şöyle:

“Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan ‘Atatürk’ dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır.”

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Disney Plus’a fragmanı paylaşılan ‘Atatürk’ dizisini yayınlamama çağrısı yapmıştı.

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