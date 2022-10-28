Disney+’ın ‘Atatürk’ dizisinden ilk tanıtım

Disney+’ın ‘Atatürk’ dizisinin ilk tanıtımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak izleyiciyle buluştu.

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Dizide Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü oyuncu Aras Bulut İynemli canlandıracak.

Yarbay Mustafa Kemal’i 10 Ağustos 1915’te, taarruz öncesi Conk Bayırı’nda gösteren tanıtım filminde, Namık Kemal’in “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini/ Yok imiş kurtaracak baht-ı kara maderini” dizelerine, Atatürk’ün 1921’de Meclis kürsüsünden verdiği “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini/ Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini” yanıtı yer alıyor.

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini.



Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta. pic.twitter.com/5B3cke0JWF — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) October 28, 2022

Yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu’nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturuyor.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında yayınlanacağı açıklanan dizide rol alacak oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Dizinin Atatürk’ün yaşamının hangi dönemlerinde geçeceği de belirsiz.