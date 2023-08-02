‘Togg’ polemiği: Altaylı, Varank’ın seviyesini ‘inemeyeceği kadar aşağıda’ gördü

Eski sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank, gazeteci Fatih Altaylı’nın Togg’u övmesine yüklendi. Altaylı da “Seviyen benim inemeyeceğim kadar aşağıda” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

Altaylı, YouTube’daki bir videosunda Togg alabileceğini belirterek özetle şunları dile getirmişti: “Togg alırım. Eğer gerçekten piyasaya çıkarsa ve erişilebilir bir hale gelirse Togg alırım. Togg, bana sorarsan özellikle içi çok güzel bir araba. Son derece güzel bir araba. Bulsam bir tane, şimdi fiyatı bir milyon 700 bin oldu galiba, o parayı eder.”

Bir Twitter hesabı da Altaylı’nın bu sözlerini paylaştı.

AKP milletvekili ve eski sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank’sa bu paylaşımı alıntılayarak şöyle yazdı: “Opsiyonlu devam eden Ciner sponsorluğu yetmemiş olacak ki yeni sponsor arayışları başlamış.”

Opsiyonlu devam eden Ciner sponsorluğu yetmemiş olacak ki yeni sponsor arayışları başlamış… https://t.co/hNXpEbzLwJ — Mustafa Varank (@varank) August 1, 2023

Twitter üzerinden cevap veren Altaylı, sponsorla çalışan kişileri bulmak için Varank’a ‘aynaya’ veya ‘çevresine’ bakmasını önerdi.

Altaylı, şunları söyledi:

*Bak Mustafa efendi. Sponsorla çalışan adam arıyorsan çevrene ve aynaya bak. Seviyen benim inemeyeceğim kadar aşağıda olduğu için bu kadarla yetin. Edepli ol.

*Yoksa togg kötü araba da ben o arabaya iyi diyerek sponsor mu arıyor oluyorum.