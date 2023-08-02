Yeni düzenleme yolda: Üçten fazla araç veya ev satanlara ceza geliyor

Ticaret Bakanlığı, stokçuluk ve ‘al-sat’ uygulamalarının önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Düzenlemeyle sıfır araçlara elektronik takip sistemi kurulurken; üçten fazla konut veya otomobil satanlara da ceza uygulanacak.

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Hürriyet gazetesindeki habere göre; sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir elektronik sistem kurulacak. Bununla birlikte sahadaki denetim elemanları dışında elektronik sistemlerden de denetleme yapılacak.

Uygulamayla; yurtdışından Türkiye’ye ithal edilen sıfır araçlar girdikleri an, yurt içinde üretilen araçlarsa banttan indikten sonra elektronik takip sistemine dahil olacak.

Bununla aracın bayiye ulaşması, müşteriye teslim edilmesi gibi süreçler dijital olarak takip edilebilecek; stoklanıp stoklamadığı izlenebilecek.

Otomobiller, ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten hemen sonra müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek.

Aracın ne kadar sürede bayiye, ne kadar sürede müşteriye ulaştığı, hepsi elektronik sistemde yer alacak.

Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle araç satışı yapan ilan sitelerine de yeni denetim gelecek.

Yeni denetimle otomobil ilanlarında ‘Ahmet Bey’den’, ‘Mehmet Bey’den’ satılık ifadeleri artık yer almayacak. İlanda yer alan isim gerçek kişi olacak. Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak.

İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek.

Üçten fazla araç veya ev satan ceza

Ayrıca, vekaletle bir yakınının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişiler de takip edilecek. Üç araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek. İlan sitelerine yapılacak bu uygulama sadece araç için değil, konut için de geçerli olacak. Satıcılar takip edilerek konutta fiyatı şişirenlere de cezai yaptırım uygulanacak.