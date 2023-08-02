Katıldığı televizyon programında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AYM’ye başvurdu.

Fotoğraf: BirGün

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan Yanardağ’ın tutukluluğuna ilişkin itiraz mahkemece reddedilmişti. Tele1’de yer alan habere göre Yanardağ avukatı aracılığıyla AYM’ye başvurdu.

Yanardağ başvurusunda tutukluluk halinin devamı kararlarının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını talep etti.

Yanardağ ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında AKP’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’la yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözler nedeniyle hedef haline getirilmişti.

Bunun üzerine ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Savcılık, Yanardağ’ın 10 yıl altı aya kadar hapsini istiyor. Yanardağ, BirGün gazetesinde yayımlanan köşe yazıları sebebiyle de ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan sekiz yıl ceza istemiyle yargılanıyor.