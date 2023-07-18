Merdan Yanardağ hakkında sekiz yıl daha hapis istendi

CANAN COŞKUN

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın BirGün gazetesinde yayımlanan ‘Faşizm ve İslamcı Faşizm’ başlıklı seri köşe yazıları sebebiyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı, Yanardağ’ın sekiz yıl iki aya kadar hapsini istedi.

Fotoğraf: BirGün

İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bu dosyadan tutuksuz yargılanan Merdan Yanardağ katılmadı. Yanardağ’ı avukatı Bilgütay Hakkı Durna temsil etti. Yanardağ’dan şikayetçi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da duruşma salonundaydı. Sınır Tanımayan Gazeteciler’den Erol Önderoğlu da duruşmayı takip etti.

Hakimden gazetecilere engelleme

Duruşma başlarken hakim Ali Çalı, gazetecilerin dijital materyallerini kullanmaya izin vermedi. Hakim Çalı, gazetecilerin dijital materyallerini kullanarak haber yazması nedeniyle dikkatinin dağıldığını, ekranın ışığının kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü. Gazeteciler buna itiraz edince Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, mahkemenin basın özgürlüğünü dikkate alması, teknolojik gelişmelere ayak uydurması ve kısıtlayıcı tedbirlere başvurmaması gerektiğini söyledi. Avukat Durna, müvekkilinin gazetecilik yaptığı için cezaevinde olduğundan davanın kamuoyunun dikkatini çektiğini belirtti.

Savcı cezalandırma istedi

Avukat Durna’nın sözlerinden sonra duruşma savcısı Salih Varol esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Varol, Yanardağ’ın dava konusu yazılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiğini, bütün hakkında yazı içeriğinde ‘seçimlerde hile yapmak’, ‘millet iradesine el koymak’ gibi ithamlarda bulunduğunu belirtti. Bu nedenlerle yöneltilen suçla ilgili somut olgu bulunduğunu aktaran savcı, Yanardağ’ın zincirleme bir şekilde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanının avukatı Erem Gençer de mütalaaya katıldığını ve Yanardağ’ın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Yanardağ’ın avukatı Durna da savunma için süre istedi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 14 Kasım 14.30’da yapacak.

Ne olmuştu?

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede Yanardağ’ın 10 Nisan 2022 ve 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında BirGün gazetesinde yayınlanan yazılarıyla zincirleme bir şekilde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediğini savundu ve sekiz yıl iki aya kadar hapsini istedi.

Yanardağ, TELE1’de yayınlanan ‘4 Soru 4 Yanıt’ programda sarfettiği sözler nedeniyle 27 Haziran’da hâkim Ramazan Çiçek tarafından tutuklanmıştı. Savcılık, iddianamede Yanardağ’ın ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak‘ suçlarından 10,5 yıla kadar hapsini istedi. Yanardağ, İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Ekim’de hâkim karşısına çıkacak.

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame hazır