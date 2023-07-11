Gazeteci Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame hazır

CANAN COŞKUN

TELE1’deki programında söylediği sözler sebebiyle tutuklanan kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Yanardağ’ın 10 yıl altı aya kadar hapsini istiyor.

Fotoğraf: BirGün

Yanardağ’ın AKP’li Galip Ensarioğlu’nun ‘çözüm süreci’ sözlerini eleştirdiği programdan bir bölüm, yine AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Yanardağ, Çelebi’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline gelmişti.

Çelebi’nin yayınladığı videoda Yanardağ şunları söylüyor: “Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ gözaltına alınmış, daha sonra ‘terör örgütü propagandası yapmak‘ suçlamasıyla tutuklamıştı.

İstanbul başsavcılığının düzenlediği 11 Temmuz tarihli iddianamede, Yanardağ’a ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak‘ suçlamaları yöneltildi.

Savcı Erdem Kocaoğlu’nun hazırladığı iddianamede, tutuklamaya dayanak yapılan cımbızlanmış video yer aldı. Bu videonun yanında, Nuce Ciwan isimli sitede PKK yöneticisi Duran Kalkan’ın örgüt lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritle ilgili röportajı da iddianameye eklendi. Fırat Haber Ajansı’nda 11 Haziran’da yayınlanan ’24 yıllık işkence: Tecrit’ başlıklı haber de Yanardağ aleyhine dosyaya eklenen deliller arasında yer alıyor. Yanardağ’ın avukatının savcılığa sunduğu programın yazılı çözümü de iddianameye eklendi.

‘Siyasi mahkum olarak nitelendirdi’

Savcı Kocaoğlu’na göre Yanardağ, Öcalan’la ilgili sözleriyle, ‘toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip, eylemlerinden övgüyle bahsetti ve bu kişiyi siyasi mahkum olarak nitelendirdi.’

İddianamede, Yanardağ’ın cımbızlanmış videosunun internette çok sayıda etkileşim aldığı belirtilerek ‘kamuoyuna yansıyan tepkilerden ve etkileşimlerden de anlaşıldığı üzere kullanılan sözlerin toplumsal infial uyandırdığı‘ öne sürüldü. Savcı Kocaoğlu’na göre, Yanardağ’ın sözleri ‘kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike doğurabilecek nitelikte.’

Yanardağ’ın cımbızlanan sözleri üzerinden değerlendirmeler yapan savcılık, bu sözlerin PKK örgütünün üst düzey yöneticisinin açıklamaları ve örgüt güdümünde yayın yapan sitelerde yayınlanan haber içeriğiyle parallellik gösterdiğini savundu. İddianamede, Yanardağ’ın Öcalan’ı ‘siyasi mahkum‘ olarak değerlendirmesi ve rehin olarak tutulduğuyla ilgili sözlerinin örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikle olduğu iddia edildi.

İddianame, mahkeme tarafından incelendikten sonra kabul edilirse yargılama başlayacak.