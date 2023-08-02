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Yaramazlara biraz batar!

52 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre 52 ilin emniyet müdürü değişti.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, emniyet teşkilatında görev değişimi yapıldı. Aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 52 ilin emniyet müdürü değişti, 26 ilin emniyet müdürü de merkeze çekildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne Konya’dan Engin Dinç atandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü görevineyse Elazığ’dan Celal Sel getirildi.

Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Emniyet Müdürü değişen 52 il şöyle: Düzce, Bartın, Zonguldak, Muğla, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Samsun, Erzurum, Denizli, Rize, Ankara, Bolu, Konya, Karaman, Kahramanmaraş, Manisa, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Gümüşhane, Kocaeli, Trabzon, Tunceli, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, Isparta, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları için tıklayın.

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