52 ilin emniyet müdürü değişti

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, tasarruf sahibine enflasyon üzerinde getiri sağlayacak bir enstrüman sunulmasını beklediğini söyledi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltti. Böylelikle enflasyon tahmini 2,6 katına çıkarıldı. Yüzde 8,8 olan 2024 beklentisi yüzde 33’e, yüzde 5 olan 2025 beklentisi yüzde 15’e yükseltildi. Böylesine bir enflasyon tablosu karşısında tasarruf sahiplerinin dövize […]