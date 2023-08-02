Tesla’nın 280 bin yeni aracına soruşturma

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları nedeniyle 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y araç hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Tesla

NHTSA, büyük ölçüde otomobil üreticisinin gelişmiş sürücü destek sistemleri, Otopilot ve Tam Kendi Kendine Sürüşe (FSD) yanıt olarak Elon Musk’a ait ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’yı yıllar içinde birçok kez mercek altına almıştı.

BloombergHT’den Hande Berktan’ın aktardığına göre NHTSA’nın internet sitesinde yayınlanan bir belgede, direksiyon kontrolünün kaybolduğunu, sürücülere hidrolik direksiyon desteğinin azaltıldığını veya devre dışı bırakıldığını belirten şikayetlerin geldiği belirtildi. Müfettişler sorunun ne sıklıkta meydana geldiğini ve üretim süreçlerinin bundaki payını inceleyecek.

Woodbridge, Virginia’daki bir sürücü, Tesla Performance Model 3’ün 15 Haziran’daki teslimatından iki hafta sonra sorunlar göstermeye başladığından şikayet etti. Sürücü şikayetinde şunlar kaydedildi: “Bugün sürüş sırasında ve sola dönüş yaparken, direksiyon simidi kilitlendi ve direksiyon desteğinin devre dışı olduğunu belirten hata kodunu gösterdi. Araç direksiyonu kilitleniyor ve inip tekrar bindiğinizde araba kodu kayboluyor; ancak bir mil veya 2 mil sürdükten sonra kod yeniden belirir ve direksiyon çok sertleşerek her iki yöne de dönmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Otoyollarda yüksek hızlarda sürmek çok güvensiz ve güvenilmez. Lütfen bu konuyu araştırın, çünkü bu sorunu yaşayan tek kişi ben değilim.”

Başka bir Model 3 sürücüsü mayısta ‘araba direksiyonunun takıldığını ve yoldan kayarak bir ağaca çarpmasına neden olduğunu’ bildirdi.

Tesla bazı hataları yazılım güncellemeleriyle çözebiliyor. Ancak NHTSA, soruşturmanın sonucuna göre 280 bin aracın geri çağrılmasını talep edebilir.