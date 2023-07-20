Twitter’da kaybeden Tesla’da kazanırmış: Şirket gelirlerinde artış

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 47, net karı yüzde 20 arttı.

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Tesla, bu yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 24,9 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2022’nin ikinci çeyreğinde 16,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artışla 2,7 milyar dolara çıktı. Tesla’nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 2,3 milyar dolar olmuştu.

Üretim ve teslimatta artış

Tesla, 2023’ün ikinci çeyreğinde küresel çapta 479 bin 700 otomobilin üretimini yaparken, 466 bin 140 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 86, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 83 arttı.

Tesla’dan yapılan açıklamada, üretim ve teslimat sayılarıyla ve tek bir çeyrekte 25 milyar dolara yaklaşan gelirle yılın ikinci çeyreğinin şirket için birçok düzeyde ‘rekor’ bir çeyrek olduğu belirtildi.

Şirket, yeni müşteri çekebilmek için bir süredir fiyatlarını düşürüyordu.

Tesla ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter’daki reklam gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü dile getirerek şöyle konuşmuştu: “Reklam gelirindeki yaklaşık yüzde 50 düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle hala negatif nakit akışındayız. Başka bir lükse sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor.”