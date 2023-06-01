Tesla, ABD’de yine indirime gitti

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD’deki bazı modelleri için yeniden indirime gitti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tesla, yılın başında Model Y SUV ve Model 3 sedan fiyatlarını düşürmeye başlamıştı.

Tesla, fiyatları bu yıl en az yedi kez düşürdü.

Şimdi de elektrikli araç üreticisinden bir indirim daha geldi.

Reuters’ın aktardığına göre bir Model 3 varyantı, iki bin 680 dolar indirimle 42 bin 60 dolara satılıyor. İki hafta önce de Model 3 modellerinde bin 300 dolar indirime gidilmişti.

Tesla ayrıca bazı Model Y’lerde 600 dolar indirime gitti. Tesla, bazı yüksek fiyatlı Model X ve Model S araçlarında sırasıyla altı bin 330 ve beş bin dolarlık indirimlere gitti.

Şirket, piyasadaki müşterileri geleneksel otomobil üreticilerinden ve elektrikli araç üreten rakip firmalardan kendine çekmek amacıyla fiyat düşürme stratejisini yürütüyor.