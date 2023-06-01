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Yaramazlara biraz batar!

Tesla, ABD’de yine indirime gitti

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD’deki bazı modelleri için yeniden indirime gitti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tesla, yılın başında Model Y SUV ve Model 3 sedan fiyatlarını düşürmeye başlamıştı.


Tesla, fiyatları bu yıl en az yedi kez düşürdü.

Şimdi de elektrikli araç üreticisinden bir indirim daha geldi.

Reuters’ın aktardığına göre bir Model 3 varyantı, iki bin 680 dolar indirimle 42 bin 60 dolara satılıyor. İki hafta önce de Model 3 modellerinde bin 300 dolar indirime gidilmişti.

Tesla ayrıca bazı Model Y’lerde 600 dolar indirime gitti. Tesla, bazı yüksek fiyatlı Model X ve Model S araçlarında sırasıyla altı bin 330 ve beş bin dolarlık indirimlere gitti.

Şirket, piyasadaki müşterileri geleneksel otomobil üreticilerinden ve elektrikli araç üreten rakip firmalardan kendine çekmek amacıyla fiyat düşürme stratejisini yürütüyor.

Türkiye pazarına da giren Tesla, fiyatları daha da kırabilir

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