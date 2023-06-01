Tesla, ABD’de yine indirime gitti

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD’deki bazı modelleri için yeniden indirime gitti.
Tesla, yılın başında Model Y SUV ve Model 3 sedan fiyatlarını düşürmeye başlamıştı.
Tesla, fiyatları bu yıl en az yedi kez düşürdü.
Şimdi de elektrikli araç üreticisinden bir indirim daha geldi.
Reuters’ın aktardığına göre bir Model 3 varyantı, iki bin 680 dolar indirimle 42 bin 60 dolara satılıyor. İki hafta önce de Model 3 modellerinde bin 300 dolar indirime gidilmişti.
Tesla ayrıca bazı Model Y’lerde 600 dolar indirime gitti. Tesla, bazı yüksek fiyatlı Model X ve Model S araçlarında sırasıyla altı bin 330 ve beş bin dolarlık indirimlere gitti.
Şirket, piyasadaki müşterileri geleneksel otomobil üreticilerinden ve elektrikli araç üreten rakip firmalardan kendine çekmek amacıyla fiyat düşürme stratejisini yürütüyor.