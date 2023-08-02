Prof. Aslanoğlu: Enflasyona endeksli süper bono gelebilir

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, tasarruf sahibine enflasyon üzerinde getiri sağlayacak bir enstrüman sunulmasını beklediğini söyledi.

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Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltti. Böylelikle enflasyon tahmini 2,6 katına çıkarıldı.

Yüzde 8,8 olan 2024 beklentisi yüzde 33’e, yüzde 5 olan 2025 beklentisi yüzde 15’e yükseltildi.

Böylesine bir enflasyon tablosu karşısında tasarruf sahiplerinin dövize yöneldiği görülüyor.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan Aslanoğlu, dövize gidişi durdurmak için ‘süper bono’ gelebileceği öngörüsünde bulundu: ”Mevduat faizlerine ikame edecek Türk Lirası tasarrufları cazip kılacak bir enstrümana ihtiyaç var. Tasarruf sahibine beklenen enflasyon üzerinde ya da en az o kadar getiri sağlayacak bir enstrüman muhtemelen gelecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla enflasyona endeksli bir takım mevduatlar olabilir. Bunun yükünün kime kalacağı önemli. KKM’de olduğu gibi bankalar bunu karşılayacaksa o zaman kredi faizlerini de çok çok daha yükseltmeleri gerekir. Bu yük Hazine’ye kalacaksa o da bir başka sorun anlamına gelir. Süper bono tarafı daha gerçekçi geliyor. Enflasyon aşağı dönene kadar dövize yönelimi engellemeye yönelik 3-6 aylık bir süper bono adımı biraz daha gerçekçi olabilir.”