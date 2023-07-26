Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiden ihraç edildiği duyuruldu.

Tanju Özcan. (AA)

Kurulun açıklamasında şunlar kaydedildi: “Yüksek Disiplin Kurulu’nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir.”

Yargıya taşıyacak

Özcan’ın avukatı Kübra Özcan, kararla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi.

Tanju Özcan’ın dosyasının görüşüldüğü CHP YDK’nin ardından açıklama yapan Kübra Özcan, kurula sözlü savunmada bulunduğunu söyledi. Sadece usule ilişkin savunma yaptıklarını belirten Özcan, “Süre talep ettik çünkü yasal savunma süremiz henüz dolmamıştı. Fakat bizim itirazlarımız değerlendirilmeksizin ve süre verilmeksizin ihraç kararı çıktı. Bu itirazlarımız değerlendirilmediğinden kararı kabul etmiyoruz” dedi.

Ne olmuştu

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin bir kadın üyesiyle diyalogu sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle geçtiğimiz yıl disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan’a bir yıl geçici çıkarma cezası vermişti. Tanju Özcan, bu cezası bittikten 10 gün sonra kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı. CHP Genel Merkezi’ne varan Özcan’ın burada partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmişti.

Özcan, partiden ihraç edilmesinden bir gün önce istifa edeceğini açıklamıştı: “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim.”

Bolu belediye başkanı daha sonra bu karardan vazgeçmişti: “İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum.”

CHP, raporlu olduğu için geçen haftaki toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili kararı ertelemişti.