ABD Kongresi’nde silahlı saldırgan ihbarı alarmı

ABD Kongre polisi, bir silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı.

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AA’nın haberine göre ABD Kongre Binası Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine Senato ofis binaları içinde ve çevresinde polislerin arama yaptıkları bildirildi.

Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kongre Polisi Şefi Tom Manger, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine üç Senato ofis binasında yapılan aramanın tamamlandığını kaydetti.

Binalardan ayrılanlara izin verildiğini ancak binalara girişin hala kapalı tutulduğunu kaydeden Manger, şu ana kadar endişe verici bir şeye rastlamadıklarını aktardı.

Manger, polisin yerel saatle 14.30 civarında ihbarı aldığını ve ilk olarak ‘zırh giymiş iri yapılı Latin Amerika kökenli bir erkek’ aradığını ancak böyle birinin bulunmadığı ve bu konuda da bir teyit olmadığı bilgisini paylaştı.

İhbarın, kişinin Senato Hart binasında olduğu yönünde olduğunu kaydeden Manger, herhangi bir silahlı saldırganın bulunmadığını ve ihbarın asılsız olabileceğini söyledi.