Muhalefet, Meclis’i Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, TBMM Genel Kurulu’nu 8 Ağustos’ta Akbelen için olağanüstü toplanmaya çağırdı.

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Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor. Valilik son olarak kömür madeni için başlatılan ağaç kesiminde ‘gerekli işlemlerin sona erdiğini’ kaydetse de alanda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.

Muhalefet bunun üzerine Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan başvuruda “Ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez” dendi.

Olağanüstü toplantıda görüşülmesi talep edilen genel görüşme önergesinin gerekçesinde de iktidarın ‘çevre suçları’ olarak tanımlanan Kaz Dağları’nda ve Yırca’daki ağaç kesimleri, Hasankeyf’in sular altında kalması, Ergene, Sakarya gibi nehirlerin kirlilik tehdidi altında olması, Dipsiz Göl’ün kuruması hatırlatıldı.

Meclis’in olağanüstü olarak toplanabilmesi için beşte bir çoğunluğa denk gelen 120 milletvekilinin imzası ve TBMM başkanının olağanüstü toplantı çağrısına olumlu cevap vermesi gerekiyor.

Meclis başkanının olumlu cevap vermesi halinde olağanüstü toplantının yapılabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısına (200 milletvekili) ulaşmak gerekiyor.