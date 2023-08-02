Akbelen’de jandarma müdahalesi: Bir gözaltı

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilere jandarma müdahale etti. Bir kişi gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

Valilik son olarak kömür madeni için başlatılan ağaç kesiminde ‘gerekli işlemlerin sona erdiğini’ kaydetse de alanda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.

Çalışmalara karşı yurttaşların alana girişini engelleyen jandarma bugün bir kişiyi gözaltına aldı.

Akbelen Direniş alanındaki ablukayı protesto etmek için barikatlara yüklenen Anarşistlere, jandarma biber gazıyla saldırdı. ODTÜ Üniversitesi öğrencisi Tolga (Tuğulka) Köseoğlu işkenceyle gözaltına alındı.#AkbeleneDokunma pic.twitter.com/R8NxjsntYb — Zeynep Kuray (@zeynokuray) August 2, 2023

Bazı yurttaşlar jandarmanın kullandığı biber gazından etkilendi.