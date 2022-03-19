Akşam Postası / 19 Mart 2022

Pentagon: Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi durma noktasında
ABD, Rusya’nın Ukrayna üzerindeki ilerleyişinin büyük oranda durma noktasına geldiğini açıkladı.
Rus kozmonotlardan manidar kıyafet seçimi
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonot Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uçuş tulumu giydi.
Rusya kendi McDonald’s’ını kuruyor: Vanya Dayı
Rusya’da Ukrayna işgali sonrası ülkeden çıkan ABD’li restoran zinciri McDonald’s’ın yerini Vanya Dayı isimli yerel bir fast food markası alıyor.
AB, oligarkların el koyduğu mallarını Ukrayna için kullanmayı planlıyor
Avrupa Birliği yetkililerinin yaptırımlar sonucunda Rus oligarklarına ait el konulan varlıkları Ukrayna için kullanmayı değerlendirdiği belirtildi.
Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
İngiliz futbol kulübü Chelsea’yi satın almak için teklifler verildi. Ancak aralarında günlerdir kulübe talip olduğunu söyleyen işadamı Muhsin Bayrak’ınki yoktu.
Şi ve Biden’ın beklenen görüşmesinde hangi noktalar öne çıktı?
Motorine zam
Motorinin litre fiyatına 19 Mart itibariyle 1 lira 96 kuruş zam geldi.
Çiftçiler sütü yere döktü: Dayanacak takatimiz kalmadı
Burdur’da süt üreticileri artan maliyetlere karşı sütlerini yere dökerek tepki gösterdi. “Günü kurtarmanın çaresizliği içinde kıvranıyoruz” diyen üreticiler, ‘Ulusal Süt Konseyi çiftçine sahip çık’ yazılı bir döviz taşıdı.
Nebati’ye göre ‘ekonomi tıkırında’: Kurtardık elhamdülillah
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisini uzun yıllardır sıkıştığı ‘sığ alan‘ içinden kurtardıklarını söyledi.
Polisliğe giriş şartlarında değişiklik
Polis meslek yüksekokulları ve meslek eğitim merkezlerine giriş şartlarını düzenleyen yönetmelikler değiştirildi.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş’ın sözlerini paylaşan 70 yaşındaki kalp hastasına tutuklama
Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklu yargılanmasına neden olan sözleri Twitter’da paylaşan 70 yaşındaki Ali Yılmaz, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.
Halk TV’nin programına kaymakamlık izin vermedi: Gerekçe Orhan Aydın
Halk TV’nin ‘Görkemli Hatıralar’ isimli programının Artvin’den yapacağı yayına tiyatrocu Orhan Aydın’ın katılacağı gerekçesiyle kaymakamlık tarafından izin verilmediği bildirildi.
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza
Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönüne ulaşım kapandı.
Geri ödeme listesinde yer almıyordu: Mahkemeden kanser ilacı bedelini SGK’nın karşılaması kararı
Pixar, tepkiler üzerine eşcinsel öpüşme sahnesini ‘Işıkyılı’na yeniden dahil etti
En ünlü animasyon filmlerden ‘Toy Story‘nin (Oyuncak Hikayesi) öncesini anlatacak film ‘Lightyear’dan (Işıkyılı) çıkarılan eşcinsel çiftin öpüşme sahnesi tepkiler üzerine yeniden dahil edildi.
Arkanızdan konuşulduğunu düşünüyorsanız iPhone’un bu özelliği tam size göre
Buluştuğunuz kişilerin yanlarından ayrıldığınızda arkanızdan konuştuğunu mu düşünüyorsunuz? iPhone’un az bilinen özelliklerinden biri şüphelerinizi test etmenize yardımcı olabilir.