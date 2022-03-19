Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti kapandı


Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönüne ulaşım kapandı.

Fotoğraf: AA

Ajansların geçtiği habere göre kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.


Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaza anı güvenlik kamerasından da görüntülendi.

Ekiplerin trafik akışını Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirdiği bildirildi.

SON HABERLER

Yayın ihalesinde son durum ne?

Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarının ihale süreci istenilen rakamlara ulaşılmaması nedeniyle bu yıl hayli karışık.

Sağlıkçılara göre yeni açılan asistan hekim kadroları eğitimin kalitesini düşürecek

Resmi Gazetede bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Sağlık Bakanlığı’na 17 bin 266 yeni asistan kadrosu verilmesi, asistan hekimlerin yüzünü güldürmedi. Sorunların yine asistan hekimler üzerinden çözülmeye çalışıldığını belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi asistan hekim Meltem Günbeyi, “Asistan hekim sayısı artarsa iş yükünün azaltılacağı sanılıyor. Eğitici başına düşen asistan hekim sayısının artması, eğitimin kalitesini düşürür” dedi.