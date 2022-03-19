Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: İstanbul istikameti kapandı

Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönüne ulaşım kapandı.
Ajansların geçtiği habere göre kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kaza anı güvenlik kamerasından da görüntülendi.
Ekiplerin trafik akışını Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirdiği bildirildi.