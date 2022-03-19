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Yaramazlara biraz batar!

Polisliğe giriş şartlarında değişiklik


Polis meslek yüksekokulları ve meslek eğitim merkezlerine giriş şartlarını düzenleyen yönetmelikler değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren her iki kurumun giriş yönetmeliğindeki değişikliğe göre, adaylarda aranan kriterleri düzenleyen maddelerdeki ‘adayın kendisinin ve evli ise eşinin’ ibareleri yürürlükten kaldırıldı.


Eşin adli durumuna ilişkin kriterlerin kaldırıldığı bazı düzenlemeler şöyle:

“Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak.”

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Yayın ihalesinde son durum ne?

Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarının ihale süreci istenilen rakamlara ulaşılmaması nedeniyle bu yıl hayli karışık.

Sağlıkçılara göre yeni açılan asistan hekim kadroları eğitimin kalitesini düşürecek

Resmi Gazetede bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Sağlık Bakanlığı’na 17 bin 266 yeni asistan kadrosu verilmesi, asistan hekimlerin yüzünü güldürmedi. Sorunların yine asistan hekimler üzerinden çözülmeye çalışıldığını belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi asistan hekim Meltem Günbeyi, “Asistan hekim sayısı artarsa iş yükünün azaltılacağı sanılıyor. Eğitici başına düşen asistan hekim sayısının artması, eğitimin kalitesini düşürür” dedi.