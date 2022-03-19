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Yaramazlara biraz batar!

‘Ama kafamız nasıl güzel’ videosuyla gündeme gelmişti: Hayatını kaybettiği tespit edildi


Tekirdağ’da yedi ay önce boş arazide bulunan kemik parçalarının, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan bir zamanların internet fenomeni Yunus Dönertaş’a ait olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: Youtube/Instagram

AA’nın aktardığına göre Çorlu ilçesinde 19 Ağustos 2021’de bir çoban tarafından boş arazide bulunan kemik parçaları ve kafatası, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.


Kemiklerin 15 Temmuz 2021’de ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Dönertaş’a ait olduğu belirlendi.

Çorlu başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dönertaş, bir sokak röportajında kullandığı ve internette viral olan “Ama kafamız nasıl güzel” sözleriyle gündeme gelmişti.

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Sağlıkçılara göre yeni açılan asistan hekim kadroları eğitimin kalitesini düşürecek

Resmi Gazetede bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Sağlık Bakanlığı’na 17 bin 266 yeni asistan kadrosu verilmesi, asistan hekimlerin yüzünü güldürmedi. Sorunların yine asistan hekimler üzerinden çözülmeye çalışıldığını belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi asistan hekim Meltem Günbeyi, “Asistan hekim sayısı artarsa iş yükünün azaltılacağı sanılıyor. Eğitici başına düşen asistan hekim sayısının artması, eğitimin kalitesini düşürür” dedi.