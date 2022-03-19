‘Ama kafamız nasıl güzel’ videosuyla gündeme gelmişti: Hayatını kaybettiği tespit edildi

Tekirdağ’da yedi ay önce boş arazide bulunan kemik parçalarının, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan bir zamanların internet fenomeni Yunus Dönertaş’a ait olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: Youtube/Instagram

AA’nın aktardığına göre Çorlu ilçesinde 19 Ağustos 2021’de bir çoban tarafından boş arazide bulunan kemik parçaları ve kafatası, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Kemiklerin 15 Temmuz 2021’de ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Dönertaş’a ait olduğu belirlendi.

Çorlu başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dönertaş, bir sokak röportajında kullandığı ve internette viral olan “Ama kafamız nasıl güzel” sözleriyle gündeme gelmişti.