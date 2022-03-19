Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çiftçiler sütü yere döktü: Dayanacak takatimiz kalmadı


Burdur’da süt üreticileri artan maliyetlere karşı sütlerini yere dökerek tepki gösterdi. “Günü kurtarmanın çaresizliği içinde kıvranıyoruz” diyen üreticiler, ‘Ulusal Süt Konseyi çiftçine sahip çık’ yazılı bir döviz taşıdı.

Ulusal Süt Konseyi, nisan için soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 5,70 lira belirlemişti.


Anka’dan Muhammet Fatih Başçı’nın haberine göre üreticiler, girdi maliyetlerindeki artışın gelirlerine yansımadığını söyledi: “Burdur’da üretilen süt ulusal birçok firmanın tedarikini karşılıyor. 1 litre sütün biz üreticilere maliyeti 8 lirayken desteklerle beraber elimize geçen 4,30 lirayla bizlerin bu sektörde kalabileceği nasıl düşünülebilir? Artık dayanacak takatimiz kalmadı.”

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 5,70 lira olarak belirledi

SON HABERLER

Yayın ihalesinde son durum ne?

Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarının ihale süreci istenilen rakamlara ulaşılmaması nedeniyle bu yıl hayli karışık.

Sağlıkçılara göre yeni açılan asistan hekim kadroları eğitimin kalitesini düşürecek

Resmi Gazetede bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Sağlık Bakanlığı’na 17 bin 266 yeni asistan kadrosu verilmesi, asistan hekimlerin yüzünü güldürmedi. Sorunların yine asistan hekimler üzerinden çözülmeye çalışıldığını belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi asistan hekim Meltem Günbeyi, “Asistan hekim sayısı artarsa iş yükünün azaltılacağı sanılıyor. Eğitici başına düşen asistan hekim sayısının artması, eğitimin kalitesini düşürür” dedi.