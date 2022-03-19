Çiftçiler sütü yere döktü: Dayanacak takatimiz kalmadı

Burdur’da süt üreticileri artan maliyetlere karşı sütlerini yere dökerek tepki gösterdi. “Günü kurtarmanın çaresizliği içinde kıvranıyoruz” diyen üreticiler, ‘Ulusal Süt Konseyi çiftçine sahip çık’ yazılı bir döviz taşıdı.

Ulusal Süt Konseyi, nisan için soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 5,70 lira belirlemişti.

Anka’dan Muhammet Fatih Başçı’nın haberine göre üreticiler, girdi maliyetlerindeki artışın gelirlerine yansımadığını söyledi: “Burdur’da üretilen süt ulusal birçok firmanın tedarikini karşılıyor. 1 litre sütün biz üreticilere maliyeti 8 lirayken desteklerle beraber elimize geçen 4,30 lirayla bizlerin bu sektörde kalabileceği nasıl düşünülebilir? Artık dayanacak takatimiz kalmadı.”