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Yaramazlara biraz batar!

Arkanızdan konuşulduğunu düşünüyorsanız iPhone’un bu özelliği tam size göre


Buluştuğunuz kişilerin yanlarından ayrıldığınızda arkanızdan konuştuğunu mu düşünüyorsunuz? iPhone’un az bilinen özelliklerinden biri şüphelerinizi test etmenize yardımcı olabilir.

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı özellik sayesinde, siz yokken arkanızdan ne konuşulduğuna kulak misafiri olabilirsiniz.


‘Woahguo’ adlı kullanıcının paylaştığı video viral oldu ve birçok kullanıcı deneyeceğini söyleyerek teşekkür etti. Bir kullanıcı bu özelliği işyerinde kullandığını ve duydukları karşısında çok şaşırdığını anlattı.

Buna göre iPhone’un ‘canlı dinleme’ özelliğini açık tutarak, telefonunuzu dinlemek istediğiniz ortamda bırakıp kulağınızda Airpods’la oradan uzaklaşmanız yeterli. Bu özelliği açmak için ayarlar kısmından denetim merkezine girip ‘işitme’ denetimini eklemeniz gerekiyor. Ardından Airpods’unuzu bağlayıp canlı dinleme özelliğini açarak merak ettiklerinizi duyabilirsiniz.

@woahguo

A wonderful little tool

♬ Crazy – Patsy Cline

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