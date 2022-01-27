Viral oldu: iPhone’un ‘gizli tuşu’

TikTok’ta yayınlanan bir video iPhone’ların az bilinen bir özelliğini gündeme getirerek viral oldu.

Telefonun arkasına tıklayarak çalışan özellikle telefonun belirli komutları yerine getirmesi sağlanabiliyor.

TikTok’ta ellyawesometech isimli kullanıcının paylaştığı bu özelliği tanıtan video bir milyondan fazla izlendi.

Özelliği kullanmak için yazılımın iOS 14 ve üzeri olması gerekiyor.

‘Arka tık’ özelliğini kullanarak telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, flaşı açmak, sesi açıp kapatmak, shazam uygulamasını açmak, ekranı kilitlemek gibi özellikler kullanılabiliyor.

Özelliği kullanmak için yapılması gerekenler şöyle:

*Ayarlara girin.

*Daha sonra erişilebilirlik ayarlarını açın.

*Buradaki menüden dokunma ayarlarına geçin.

*En alttaki ‘arkaya dokun’ seçeneğinden çift dokunma veya üç kez dokunma seçeneklerinden birini seçin (ikisi aynı anda kullanılabiliyor).

*Burada karşınıza çıkan seçeneklerden birini tercih ederek telefonunuz arkasına tıklayınca istediğiniz komutu seçebilirsiniz.