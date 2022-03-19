Halk TV’nin programına kaymakamlık izin vermedi: Gerekçe Orhan Aydın

Halk TV’nin ‘Görkemli Hatıralar’ isimli programının Artvin’den yapacağı yayına tiyatrocu Orhan Aydın’ın katılacağı gerekçesiyle kaymakamlık tarafından izin verilmediği bildirildi.

HalkTV’de yer alan habere göre her hafta Türkiye’nin farklı yerlerinden yayın yapan Serhan Asker’in sunduğu programın bu hafta Artvin’deki Efkar Tepesi’nde yapılması planlanıyordu. Ancak Şavşat Kaymakamlığı buna izin vermedi.

Asker, programın açılışında şunları söyledi: “Aslında Fakir Baykurt’un 1954 yılında öğretmenlik yaptığı ve her akşama doğru gittiği Efkar Tepesi’nden yayın yapacaktık fakat kaymakamlık izin vermedi. Efkar Tepesi, Şavşat’ın tanıtılması için yapılan bir tepe ve bir tesis yapıldı orada. ‘Efkar Tepesi‘ kitabı elimde şu an Fakir Baykurt’un ve o tepeden Fakir Baykurt’u da Köy Enstitüsü ruhunu da selamlamış oluruz dedik fakat kaymakamlık izin vermedi. ‘Siz buradan yayın yapamazsınız’ dedi. Orayı aslında tanıtım için hazırlamışlar fakat kaymakamlık yasak koydu. ‘Halk TV buradan yayın yapamaz‘ dedi.”

Yayında söz alan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar da kaymakamla Efkar Tepesi için görüştüğünü belirterek, “Kaymakam bey ilk hamlede izin verdi. ‘Yapabilirsiniz‘ dedi. Daha sonra tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın katılacağını duyunca ‘Tepki gelir‘ gibi bir yaklaşımı oldu” diye konuştu.

Aydın Twitter hesabından olaya tepki göstererek Şavşat kaymakamıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Şavşat kaymakamı beni gerekçe! gösterip Halk TV Görkemli Hatıralar’ın Efkar Tepesi’nden canlı yayınına izin vermemiş..

Bu memleket kimin?

Ben Şavşatlı’yım o kaymakam yarın gider Şavşat ve Efkar Tepesi ve Fakir Baykurt ve Şavşatlılar kalır. — orhan aydın (@orhanaydin6) March 19, 2022