Pentagon: Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi durma noktasında

ABD, Rusya’nın Ukrayna üzerindeki ilerleyişinin büyük oranda durma noktasına geldiğini açıkladı.

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Gazetecilere yazılı açıklama gönderen üst düzey bir Pentagon yetkilisi şunları kaydetti: “Bugün Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 23’üncü günü. Rusların ülke genelinde ilerlemesi büyük ölçüde durma noktasında.”

Yetkili, başkent Kiev yakınlarında herhangi yeni bir hareketlilik gözlemlemediklerini, Rusların Çernihiv ve Harkov yakınlarından da herhangi bir ilerleme kaydedemediğini aktardı.

Yetkili ayrıca Rus güçlerinin halen Mikolayiv çevresinde olduğunu ama Ukraynalıların kenti savunmaya devam ettiğini, Mariupol’deyse Rus ordusunun ağır bombardımanının devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna hava sahasının halen ihtilaflı olduğunu dile getiren yetkili şöyle devam etti: “Ukrayna Hava Kuvvetleri uçak uçurmaya, hava ve füze savunma kabiliyetlerini kullanmaya devam ediyor. Ruslar, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’ya 1080’den fazla füze fırlattı.”

Pentagon yetkilisi son olarak Rusya’nın muharip gücünün yaklaşık yüzde 90’ınını hala elinde tuttuğunu ekledi.