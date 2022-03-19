Rusya kendi McDonald’s’ını kuruyor: Vanya Dayı

Rusya’da Ukrayna işgali sonrası ülkeden çıkan ABD’li restoran zinciri McDonald’s’ın yerini Vanya Dayı isimli yerel bir fast food markası alıyor.

Fotoğraf: Twitter

Rusya’da ilk McDonald’s şubesi 1990’da kapılarını açmıştı. McDonald’s’ın Rusya’da 850’ye yakın şubesi ve 62 bin çalışanı vardı. Şirket Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu.

Rusya’nın yerel restoran zincirinin adı yazar Anton Çehov’un ‘Vanya Dayı‘ adlı tiyatro oyunundan geliyor.

Marka, 12 Mart’ta logo tescili için başvurdu ama şubelerinden hiçbiri henüz açılmadı.

Şirketin logosunun McDonald’s’la büyük benzerlikler taşıması da dikkatlerden kaçmadı.

Logo tıpkı McDonald’s’ınki gibi kırmızı fon üstüne sarı karakterden oluşuyor ve ‘M‘ harfinin 90 derece çevrilerek kullanıldığı görülüyor. Böylece Kiril alfabesindeki ‘B‘ harfi elde edilmiş. Okunuşuysa ‘V‘ yani ‘Vanya Dayı’nın ‘V‘si.