BM: Ukrayna’da en az 847 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’da 847 sivilin hayatını kaybettiğini, 1399’unun yaralandığını bildirdi. Saldırıların ardından 3 milyon 328 bin 692 Ukraynalı komşu ülkelere geçti.

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Rusya’nın Ukrayna işgali 24’üncü gününde. Rus ordusunun saldırılarının yoğunluğu azalsa da ölü sayısı artıyor.

BM açıklamasına göre 24 Şubat-18 Mart’ta yarıdan fazlası Polonya’ya olmak üzere Ukrayna’dan 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 10 bin 693), Romanya (518 bin 269) ve Moldova’ya (359 bin 56) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat’ta 50 bin kişinin Rusya’ya geçiş yaptığı kaydedildi.

More than 3 million people have now fled Ukraine to seek safety – the vast majority are women and children.



They are particularly vulnerable to the risk of human trafficking.



See what UNHCR is doing to help #EndHumanTrafficking: https://t.co/OHnVIvnxUb via @refugees pic.twitter.com/v5gZ6wrmIg — United Nations (@UN) March 19, 2022

Ukrayna’dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 847 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-18 Mart’ta en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna’da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı daha fazla.

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