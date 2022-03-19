‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş’ın sözlerini paylaşan 70 yaşındaki kalp hastasına tutuklama

Gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklu yargılanmasına neden olan sözleri Twitter’da paylaşan 70 yaşındaki Ali Yılmaz, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.

TELE1’de katıldığı bir programdaki “Büyükbaş bir hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur” sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılanan Kabaş, 11 Mart’taki duruşmada iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırılıp 49 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.

‘Geçmiş olsun’

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre İstanbul’da yaşayan Yılmaz, Kabaş’ın tahliye edilmesi üzerine Twitter’da “Geçmiş olsun” dedi, “Evet, Çerkes atasözü. Öküz saraya girince kral olmaz ama saray ahır olur” diye de ekledi.

Bunun üzerine önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yılmaz, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Küçükçekmece 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 Mart’ta tutuklanan Yılmaz, Silivri Cezaevi’ne konuldu. Tutuklama kararında, ‘adli kontrol hükümlerinin yeterli denetimi sağlamayacağı’, ‘atılı suçun ceza miktarı karşısında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu’ belirtildi.

‘İlaçlarımı dahi almadan çıktım

Yılmaz ifadesinde şunları kaydetti: “Ben 70 yaşındayım. İlk defa mahkeme karşısına çıktım. Twitter’da üç bin takipçim var. Takipçilerim Sedef Kabaş’ın neden tutuklandığını bana sormuşlardı. Ben de onları aydınlatmak için açıklama yaptım. Bu açıklamayı yaparken Sedef Kabaş’ın sözlerinin bir Çerkes atasözü olduğunu yazdım. Kesinlikle devlet başkanına hakaret etme kastım ve niyetim yoktur. Tansiyon ve kalp hastasıyım. Polis memurları kapıma geldiğinde ilaçlarımı dahi almadan çıktım.”

Yılmaz’ın gönüllü avukatlığını yapan CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, tutuklama kararına itiraz ettiklerini, belirterek, şunları kaydetti: “Bir zamanlar şiir okuyup bundan mağduriyet yaşadığını iddia edenler bugün atasözleri üzerinden insanları tutukluyor. Atasözü genel tabirdir. Herkes ima edilerek kullanılabilir. Devlet başkanı veya başka bir siyasi erke hakaret suçunu oluşturmaz. Sadece Sedef Kabaş’ın aleniyet kazanmış bir paylaşımını kendisi paylaşmış. Tutuklamayı gerektirecek bir durum yok. Tutukluluk kararı da orantılı değildir.”