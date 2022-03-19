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Yaramazlara biraz batar!

Nebati’ye göre ‘ekonomi tıkırında’: Kurtardık elhamdülillah


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisini uzun yıllardır sıkıştığı ‘sığ alan‘ içinden kurtardıklarını söyledi.

Nurettin Nebati
Fotoğraf: AA

Nebati’nin Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) programındaki değerlendirmeleri şöyle:


*Potansiyelimizin farkındayız, fırsatları takip ediyoruz. Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. Türk ekonomisini üretim odaklı olarak ileriye taşıyoruz.

*Enflasyonla mücadele ediyoruz. Petrol fiyatları yükseldi, enflasyona olumsuz etki yapıyor farkındayız. Bunları gizlemiyoruz ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz

*Üçüncü ayın sonundayız, öncü göstergelerimiz çok iyi. Faiz ve kur odağında, sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah.

‘Kurtarılmış’ ekonomi

Nebati’nin ortaya koyduğu yeni ekonomik programla birlikte TL geçen yıl yüzde 45’ten fazla eridi, bu yıl üçüncü ay itibariyle de kayıp yüzde 10.

Resmi enflasyon şubat itibariyle yüzde 54,44’e ulaşırken, bağımsız araştırma kurumları bu rakamı üç hanede veriyor.

Sene başında yüzde 50 zamlanan asgari ücret de şimdiden açlık sınırının 300 lira altına indi.

TÜİK’e göre şubatta enflasyon yüzde 54,44

TÜİK’in ‘belalısı’ ENAG’a göre şubatta enflasyon yüzde 123,8

2022’nin asgari ücreti 4 bin 250 lira

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