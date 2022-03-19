Rus kozmonotlardan manidar kıyafet seçimi

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonot Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uçuş tulumu giydi.

Fotoğraf: Twitter

Rus Uzay Ajansı’na (Roscosmos) bağlı kozmonotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev dün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS-21 ile fırlatıldı.

Uzay aracının ISS’ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS’ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağının renkleri sarı-mavi tulumlar giydikleri görüldü.

Kozmonotlara giydikleri tulumların rengi sorulduğunda, kıyafetleri kendi istekleriyle seçtiklerini belirttiler.

Kozmonot Artemyev, “Renk seçme sırası bizdeydi. Aslında çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik bu yüzden kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden sarı giyinmek zorunda kaldık” dedi.​​​​​​​

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar bu hareketi Rusya işgali altındaki Ukrayna’ya destek olarak yorumladı.