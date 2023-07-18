Akşam Postası / 18 Temmuz 2023

Konut fiyatlarında son iki yılın en düşük artışı

Merkez Bankası’nın (MB) yayımladığı konut endeksine göre mayısta fiyatlar aylık yüzde 3,6 arttı. Bu son iki yılın en düşük aylık artışı.

BİSAM verileri: Açlık sınırı, asgari ücrete dayandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 10 bin 434 TL’ye yükseldi.

Kamu bankaları TL’yi desteklemeyi bırakmış

İşlemciler son dönemde, kamu bankalarının kuru dizginlemek için dolar satmayı bıraktığını dile getirdi.

Kadıköy’de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü: ‘Başkası teslim oldu’ iddiası

Kadıköy’de bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün’ün arkadaşları, kazanın ardından bir kişinin gözaltında tutulduğu polis merkezinin önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.

Faiz kararı öncesi avro 30’u, dolar 27’yi geçti

20 Temmuz’da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde avro/TL 30,3; dolar/TL’yse 26,96 seviyesinde.

Alzheimer’ı yavaşlattığı kanıtlanan yeni ilaç: Donanemab

Alzheimer tedavisinde kullanılması planlanan ‘Donanemab’ adlı ilacın hastalığın ilerlemesini yüzde 30 oranında yavaşlattığı bilimsel deneylerle kanıtlandı.

Ankara’da toplu ulaşıma büyük zam: ‘Başka çare kalmadı’

Ankara’da toplu ulaşıma büyük zam geldi. 24 Temmuz itibariyle tam bilet 15, öğrenci bileti 7,5 lira.

Mahkeme kararına rağmen Can Candan’ın görevine üçüncü defa son verildi

Boğaziçi Üniversitesi kayyım yönetimi, mahkeme kararına rağmen akademisyen Can Candan’ın görevine üçüncü defa son verdi.

Özel iletişim ve konaklama vergilerine zam yolda

Yeni vergi artışları gündemde. Uzmanlara göre ek bütçede öngörülen gelirin tutturulabilmesi için GSM ve internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi’yle konaklama vergisine zam yolda.